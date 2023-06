Ouderenzorg stuurt brandbrief naar minister: ‘Geef ons zuurstof, niet het mes op de keel’

Foto: Sarcifilippo via Pixabay (CC0)

Financiële kortingen hebben er de afgelopen periode voor gezorgd dat ouderenzorgorganisaties in Noord-Nederland het gevoel hebben dat ze het mes op de keel is gezet. Daarom hebben 27 organisaties in Groningen, Drenthe en Friesland een brandbrief gestuurd naar minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport.

Bestuurders van de ouderenzorgorganisaties waarschuwen de minister voor de financiële problemen die zich aandienen. Volgend jaar verwachten ze een tekort op de begroting van ruim 100 miljoen euro. De bestuurders sommen de financiële problemen op: minder geld voor vastgoed, kortingen op het macrobudget, hogere uitgaven voor energie en looneisen van 15 procent waar geen compensatie voor komt.

Helder moet daarom, tussen nu en Prinsjesdag, met een oplossing komen. “Het verzoek is: haal ons het mes van de keel en zorg voor zuurstof om te kunnen blijven zorgen voor ouderen van nu en morgen”, schrijven de organisaties. “Wij zijn ervan overtuigd dat problemen veel breder spelen dan alleen in het Noorden van het land. Wij spreken voor onszelf en geven u graag mee dat het in financieel opzicht voor veel ouderenzorg organisaties vijf voor 12 is.”