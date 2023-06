Organisatie Noorderzon: ‘Er komen weer containers terug op het festivalterrein!’

Het duurt nog even, maar toch zijn de voorbereidingen in volle gang: Noorderzon 2023. In augustus wordt het Noorderplantsoen omgetoverd tot een groot festivalterrein. Ditmaal is er goed nieuws voor de lokale cultuurliefhebber.

‘De containers komen weer terug op het festivalterrein met kleine voorstellingen erin en daar kan je dan ter plekke een kaartje voor kopen en dan een leuke, kleine voorstelling bekijken’, vertelt Milou de Boer van Noorderzon. ‘Vorig jaar was het nog best wel lastig omdat we toen toch nog een beetje rekening moesten houden met corona. Zo’n container is natuurlijk best wel klein dus als je dan moet voldoen aan allemaal regels zou dat betekenen dat niemand naar een voorstelling zou kunnen komen kijken.’

Vrijwilligers

Noorderzon staat er om bekend dat vrijwilligers samen met de organisatie het festival draaiende houden. In maart konden vrijwilligers zich inschrijven, maar er zijn nog genoeg vrije plekken. ‘Mensen zijn nog steeds hartstikke welkom om zich aan te melden want we hebben zeker nog wat extra handjes nodig’. Vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld helpen bij de opbouw en afbouw, achter de bar staan en kaartcontrole. ‘Voor alles wat je kan bedenken, zoeken we nog vrijwilligers’, zegt de Boer lachend.

Het festival is van 17 augustus tot en met 27 augustus.