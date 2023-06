Opnieuw slaan vandalen toe in het mooiste tuintje in de Kamerlingh Onnesstraat: “Blijf van andermans spullen af”

Foto: ingezonden

Er werd al eens een antieke stenen bloempot gestolen, de struiken werden al eens met een heggenschaar bewerkt en nu zijn er stokrozen gestolen. Gerard Huinink is er helemaal klaar mee.

Hoi Gerard! Wat is er aan de hand?

“Mijn lieve vriendin steekt al haar ziel en zaligheid in haar tuintje in de Kamerlingh Onnestraat. Afgelopen zondag, op Vaderdag, waren we een dagje weg. Toen we thuiskwamen zagen we direct dat de stokrozen weg waren. Die zijn naar alle waarschijnlijkheid gestolen. We hebben een rondje gelopen door de wijk, gekeken bij containers, maar de planten waren nergens te bekennen.”

Nu hebben we het met het verdwijnen van wat stokrozen niet over de grootste wereldramp …

“Dat klopt. Maar voor ons is ons tuintje veel waard. Er wordt heel veel energie ingestoken. Hoe kunnen we het zo mooi maken? Als mijn vriendin ’s ochtends wakker wordt, dan krijgen als eerste de planten in het tuintje water. Je maakt iets moois, en dan is het vervelend dat andere mensen zich daar mee bemoeien. Dat ze spullen stelen, dat ze de struiken snoeien. De boodschap is dat je gewoon van andermans spullen af moet blijven.”

Heb je enig idee wie er voor de actie verantwoordelijk kunnen zijn?

“Dat is onbekend. We hebben wel bij de politie aangifte gedaan. En wat opvalt is dat er vaak heibel is wanneer er in het Stadspark iets georganiseerd wordt. Er lopen dan veel mensen door de straat, en klaarblijkelijk is het dan normaal dat je dan maar spullen kapot maakt of mee neemt. En dat hoort toch niet?”

Hoe wordt er in de omgeving gereageerd?

“We hebben afgelopen week een oproep geplaatst in de tuin met daarop de tekst ‘hier stond een mooie rode stokroos met zwarte tafellamp’. En die oproep valt wel op. Enkele dagen geleden bleven een aantal studenten hier staan. Ze vertelden dat ze de tuin zo mooi vinden, en dat ze het jammer vinden dat er spullen gestolen worden.”

Jullie gaan onvermoeid verder met jullie tuin?

“Absoluut. Wij zeggen altijd, de liefde die je in de planten stopt, die krijg je ook weer terug. Het is een prachtige plek waar we van genieten, maar waar ook de omgeving van geniet. En als degene dit leest die onze rozen gestolen heeft, breng ze terug, of als je meer informatie hebt, meld je bij ons. En daarnaast vinden we het belangrijk om die oproep te doen dat je van andermans spullen afblijft. Alles wat mooi en netjes is, waar mensen van genieten, hoeft toch niet kapot?”