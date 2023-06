Opnieuw celstraf geëist tegen oud-agent uit Stad voor kilo coke in auto

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een celstraf van een jaar geëist tegen Abdel A, de inmiddels 33-jarige voormalige politieagent uit Groningen. De advocaat-generaal vindt dat A, in tegenstelling tot zijn eigen lezing, moet hebben afgeweten van de drugs.

Dat meldt DvhN dinsdagmiddag.

Collega’s van de agent vonden op 1 juni 2020, naast de drugs in de auto, een grote hoeveelheid contant geld in het huis van de verdachte. De politiemedewerker werd gearresteerd, waarna ook kinder- en dierenporno werd gevonden op zijn telefoon. De agent was toen al buiten functie gesteld en geschorst, ook omdat hij werd verdacht van hypotheekfraude.

De rechtbank ging twee jaar terug deels mee in de lezing van A. en bepaalde dat niet onomstotelijk vast kwam te staan dat de drugs (een kilo cocaïne) in zijn auto van hem waren. Op de zak waar de drugs inzaten, bevonden zich vingerafdrukken van de voormalig agent en zijn broer. Volgens de agent was het zijn broer die in de drugs handelde. Omdat niet onomstotelijk vast zou staan dat de agent van de drugs afwist, liet de rechtbank het in 2021 bij 193 dagen cel (gelijk aan het voorarrest) voor het verboden pornografisch materiaal.

De politieagent was een populaire speler bij PKC’83, de voetbalclub van woonwagenkamp De Kring in Groningen. De broer van de man, die zelf heeft verklaard de eigenaar te zijn van de drugs, is nog spoorloos. Een andere broer van de agent is de voormalig eigenaar van Groningen Dance Center. Deze man zit vast op verdenking van misbruik van minderjarige danseressen op de school.