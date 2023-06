Oplossing die niet zou voldoen voor faunapassage Van Ketwich Verschuurbrug blijkt nu toch de oplossing te zijn

Foto: archief - flickr.com/photos/michaelwm25/

Een oplossing die twee geleden geen oplossing bleek te zijn is nu toch de oplossing voor de faunapassage bij de Van Ketwich Verschuurbrug. Dat liet wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer & Vervoer woensdag weten.

Bij de Van Ketwich Verschuurbrug wordt één van de 65 faunapassages aangelegd waarmee groengebieden met elkaar verbonden worden zodat dieren makkelijker over kunnen steken. Vanuit de raad was er veel kritiek op het plan omdat de faunapassage bij de brug niet opweegt tegen de veiligheidsrisico’s. Vrijwel alle boten van roeiverenigingen Gyas en KGR de Hunze moeten onder de brug door om op het trainingswater te kunnen komen. De boten konden tot nu toe door twee doorgangen bij de brug. Maar als de faunapassage er ligt, blijft er in de praktijk nog maar één doorgang over. De roeiers kunnen dan niet meer, zoals gebruikelijk, rechts aanhouden onder de lage brug. De kans op botsingen of andere ongelukken wordt volgens de verenigingen daardoor een stuk groter, omdat tegenliggers vanuit een roeiboot vrijwel niet te zien zullen zijn.

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Faunapassage moet geschikt zijn voor verschillende dieren”

Wethouder Broeksma: “De oplossing die we nu gevonden hebben is dat we zowel de dieren als de sporters willen faciliteren. De faunapassages die aangelegd worden in onze gemeente zijn onderdeel van het project Aanpak Ring Zuid. Het is onderdeel van het contract, en met de beleidsplannen heeft u indertijd als raad ingestemd. Afgesproken is dat de faunapassage geschikt moet zijn voor verschillende dieren waaronder de egel, marter en de muizen.”

“Faunapassage komt hoger te hangen”

Broeksma vertelt verder: “De oplossing die we nu gevonden hebben is dat we de faunapassage hoger gaan bevestigen, waardoor roeiboten er onderdoor kunnen. Dit is een vergelijkbaar alternatief dat roeivereniging Gyas indertijd heeft aangedragen. De praktijk is wel dat we verwachten dat de egel dan niet meer gebruik kan gaan maken van de faunapassage. Dat is overigens gebaseerd op verwachtingen, waarbij we dit in de praktijk moeten gaan onderzoeken. Mocht dat zo zijn, dan willen we een nieuwe faunapassage maken bij een toekomstig fietstunneltje dat aangelegd wordt op de fietsroute Groningen – Assen.”

“We verwachten dat de partijen blij zijn met deze oplossing”

“Roeiverenigingen Gyas en De Hunze zijn inmiddels geïnformeerd, en we zijn in gesprek. Met deze oplossing kunnen roeiboten elkaar veilig passeren. Wij verwachten dat de betrokken partijen blij zijn met de oplossing die we bieden.” Toch is de oplossing opmerkelijk, omdat twee weken geleden nog door het gemeentebestuur gezegd werd dat het ontwerp dat Gyas had aangedragen niet zou voldoen.

Verslaggever Lars Faber maakte een reportage over het onderwerp: