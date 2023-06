Openluchtzwembad Hoogkerk gaat dit seizoen nog open

Foto: Zwembad Hoogkerk

Het openluchtzwembad in Hoogkerk gaat ergens dit zwemseizoen weer open. Dat maakte het zwembad woensdag bekend. Vorig jaar moest het zwembad noodgedwongen gesloten blijven vanwege schade.

In januari vorig jaar werd er een scheur gevonden in het zwembad. Omdat onderzoek en herstel veel langer ging duren dan aanvankelijk werd gedacht, bleef het zwembad de hele zomer dicht. In februari begon het herstel van het zwembad, maar de hoge energieprijzen dreigden opnieuw roet in het eten te gooien voor het zwembad. De gemeente sprong bij en hielp ook mee bij de zoektocht nieuwe vrijwilligers en bestuursleden.

En met resultaat, want het bad gaat dit seizoen nog open. “Een nieuw bestuur staat, samen met een grote groep vrijwilligers, te trappelen om het zwembad weer een nieuw leven in te blazen”, schrijft het zwembad.