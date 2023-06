Oosterparkwijk krijgt meer muurschilderingen: “Meedenken over invulling”

Foto: Rieks Oijnhausen

In de Oosterparkwijk is al een muurschildering van oud-voetballer Dick Nanninga te vinden. Deze zomer komen er vier muurschilderingen bij in de wijk.

De gemeente heeft Writer’s Block gevraagd om op minimaal vier plekken in de wijk muren te verfraaien met street art. Writer’s Block is een organisatie waar mural art, graffiti en street art in al zijn vormen en verschijningen centraal staat. De afgelopen jaren hebben zij in steden als Lelystad, Schagen, Leeuwarden en Emmen al meer dan 150 kunstwerken gerealiseerd. De vier nieuwe kunstwerken zullen gemaakt worden door een aantal internationale en regionale kunstenaars.

Het kunstwerk van Nanninga is gemaakt door de Duitse streetart-kunstenaar Jack Lack en werd in november onthuld. “Tussen 3 en 6 augustus verschijnen er meer van zulke muurschilderingen”, laat de wijkorganisatie weten. “De bedoeling is dat elk kunstwerk een eigen thema krijgt. Om de thema’s te kunnen kiezen hebben we jouw hulp nodig. Waar ben jij trots op in de wijk? Wat vind jij mooi of opvallend? Waar word je blij van? Is het bijvoorbeeld het groen in de wijk, de gezelligheid met je buren? Of iets totaal anders?” Mensen kunnen hun ideeën sturen naar dit mailadres.