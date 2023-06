Ook ACLO opent komend jaar de deuren voor mbo-studenten

foto: Frank de Kleine / Flickr.com

In navolging van de KEI-week start ook de ACLO komend jaar met een pilot voor mbo-studenten. De organisatie voor studentensport in de gemeente wil, middels een pilot, onderzoeken hoeveel vraag er is naar studentensport onder mbo’ers.

Vanaf de zomer zijn vijftig mbo-studenten van Noorderpoort, Alfa-college, Terra MBO en ROC Menso Alting welkom bij de studentensport in Groningen. De studenten mogen deelnemen aan het volledige pakket bij de studentensportorganisatie. De pilot richt zich op mbo-studenten die in het laatste jaar van hun opleiding zitten. Het ACLO-aanbod is bedoeld als vervolgstap op sport- en leefstijlactiviteiten die worden aangeboden door de mbo-instellingen.

“We willen als ACLO graag een inclusieve omgeving bieden en zien dat sport verbindt. Dit is een mooie eerste stap om te kijken hoe de mbo-studenten bij het concept in Groningen betrokken kunnen worden”, aldus Justin Uitendaal, de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de ACLO. “We hopen van de ervaringen te kunnen leren tijdens dit jaar, om die vervolgens mee te nemen naar een mooi vervolg in de toekomst.”

Studenten die geïnteresseerd zijn in deelname aan de pilot, kunnen zich vanaf 1 juli tot en met 20 augustus aanmelden. Meer informatie daarover volgt binnenkort via hun eigen mbo-instelling.