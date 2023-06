OOG presenteert Pop-Up Redactie in Forum: “In gesprek over het lokale nieuws!”

Meepraten over hoe het lokale nieuws van de lokale omroep eruit zou moeten zien? Op donderdag 22 juni organiseert OOG een Pop-Up Redactie in het Forum Groningen.

Tussen 13:00 en 17:00 uur nodigt OOG inwoners van de gemeente Groningen uit om in gesprek te gaan met de omroep. “Tijdens de Pop-Up Redactie willen we praten met de inwoners van Groningen. We zijn benieuwd wat er speelt in het leven van de Groningers. En wat ze van het lokale nieuws vinden, of wat ze van OOG vinden,” vertelt OOG-journalist Wouter Holsappel over het initiatief.

“Het gesprek mag overal over gaan. Het mogen tips zijn om aandacht aan een bepaald onderwerp te besteden, of gewoon een gesprek over wat de rol van de lokale omroep in Groningen zou moeten zijn. Kom vooral langs als je iets aan ons kwijt wil! Het is de eerste keer dat we dit doen. Het idee is om het in de toekomst vaker te doen en dan ook de wijken, buurten en dorpen van de gemeente in te gaan.”

Wil jij iets aan ons kwijt, iets met ons bespreken of een geweldig onderwerp waar wij aandacht aan moeten besteden? Kom dan vooral langs. De OOG Pop-Up Redactie is donderdag 22 juni van 13.00 uur tot 17.00 uur op de begane grond in het Forum Groningen.