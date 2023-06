Onderdoorgang fietsers bij Gyas gaat na acht maanden weer open

Foto via Aanpak Ring-Zuid

De onderdoorgang voor fietsers naast de Julianabrug, bij roeivereniging Gyas, gaat aanstaande maandag weer open. Dat betekent dat fietsers niet meer om hoeven te rijden via de Paterswoldseweg.

De heropening van de onderdoorgang bij Gyas is wel van tijdelijke aard. De onderdoorgang kan nu open, omdat de pijlers van de nieuwe Julianabrug op hun plek staan. Maar op een later moment moeten ook de liggers worden aangebracht. Ook moet de tijdelijke Julianabrug (waar de fietsers nu onderdoor gaan) ooit weer worden weggehaald. Om dat te kunnen doen, moet onderdoorgang in de toekomst af en toe weer dicht.

De onderdoorgang bij Gyas ging eind september dicht vanwege de sloop van de oude Julianabrug. De heropening van de onderdoorgang sluit aan bij die van de Muntingbrug. De brug over het Noord-Willemskanaal ging een week geleden weer open, na een afsluiting van twee jaar.