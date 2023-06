OM wil behandeling voor verdachte overvallen Stad

Foto: Rechtspraak.nl

Overvallen op een slijterij, een supermarkt en een bioscoop in Stad moeten een 49-jarige man uit Eelde geen celstraf gaan kosten. Dat vindt het Openbaar Ministerie. Justitie kiest ervoor om de man in vrijheid een behandeling te laten ondergaan.

Dat meldt RTV Noord dinsdagmiddag.

De man wordt verdacht van een overval op de slijterij in de Korenbeurs, de bioscoop van Pathé aan het Gedempte Zuiderdiep en een supermarkt van COOP. De man vroeg medewerkers van de bedrijven om geld, terwijl hij deed alsof hij een wapen in zijn jas had verstopt. De man maakte bij de drie overvallen slechts enkele tientallen euro’s buit. De man zou de Pathé-bioscoop mogelijk nog een keer hebben overvallen, maar hiervoor vond het OM te weinig bewijs.

Het OM eist 143 dagen celstraf tegen de overvaller uit Eelde. Maar als de rechter deze straf oplegt, hoeft de verdachte niet opnieuw de cel in. De strafeis is gelijk aan het voorarrest. Wel wil het OM dat de rechter acht maanden voorwaardelijke celstraf achter de hand houdt als hij opnieuw de fout in gaat. De officier van justitie wil dat de man wordt behandeld aan zijn verslavingsproblemen en zijn posttraumatische stressstoornis.

De advocaat van de verdachte wil dat de rechtbank hem vrijspreekt, omdat er te weinig bewijs zou zijn. Over twee weken weet de Eeldenaar of de rechtbank hem een staf oplegt en hoe hoog deze is.