OM in hoger beroep tegen vrijlaten verdachte verpleegkundige Asser ziekenhuis

Foto via Google Maps - Streetview

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat Theo V, de verpleegkundige die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de dood van en twintigtal patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, weer achter slot en grendel gaat tot de behandeling van een eventuele strafzaak.

Dat maakte het OM vrijdagmiddag bekend. De rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Nederland besloot vorige week donderdag om V. vrij te laten uit zijn voorlopige hechtenis. De rechters vinden dat de verdenking tegen de man op dit moment niet sterk genoeg is om hem langer vast te houden.

Het OM vindt dat wel en gaat daarom in hoger beroep tegen deze beslissing. Wanneer de raadkamer van het gerechtshof in Leeuwarden dit hoger beroep gaat behandelen, is nog niet bekend.

Het onderzoek in de zaak tegen V. verloopt moeilijk, omdat V. zijn lippen op elkaar houdt over de identiteit van zijn vermeende slachtoffers. De komende tijd zullen nog meer verklaringen worden opgenomen van mogelijke getuigen. Ook is het onderzoek van de deskundigen naar de medische dossiers nog niet afgerond. De verwachting is dat daarover eind juni een eerste voorlopige inschatting kan worden gemaakt.

De 31-jarige verpleegkundige uit Veenhuizen werd op 17 april aangehouden, nadat het ziekenhuis melding en aangifte deed. Zij werden attent gemaakt op de mogelijke misdrijven van de verdachte, nadat een zorgorganisatie uit Drenthe (vermoedelijk GGZ Drenthe) in een brief aan het WZA uit de doeken deed hoe V. aan hulpverleners zou hebben verteld over zijn werk tijdens de coronapandemie. In deze gesprekken zou V. hebben verteld dat hij, in zijn periode als longverpleegkundige tijdens de pandemie, het leven van een twintigtal patiënten voortijdig had beëindigd. Deze uitspraken van de verdachte kunnen niet als enig bewijs dienen voor een strafzaak of een veroordeling.

Vlak na de aanhouding van V. werd al duidelijk dat de verdachte, voor de coronapandemie, een jaar in het UMCG en een jaar in het Martini Ziekenhuis had gewerkt. De ziekenhuizen lieten daarop weten dat ze, na contact met het OM en de Inspectie voor de Gezondheidszorg, geen redenen en aanknopingspunten zagen om een intern onderzoek te starten naar het reilen en zeilen van V. binnen hun muren. Het Rotes Kreuz Krankenhaus in Bremen, waar V. stage liep voor zijn werk in Groningen en Drenthe, besloot eerder deze week om dat wel te doen.