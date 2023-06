Noorderzijlvest: “Neerslagtekort neemt toe, beregeningsaanvragen stijgen sterk”

Het neerslagtekort in het gebied van waterschap Noorderzijlvest is de afgelopen periode flink toegenomen. Problemen worden er echter voorlopig niet verwacht. Dat meldt het waterschap in haar rapportage waterbeeld.

Al ruim een maand is er geen neerslag meer gevallen in Groningen. Ook voor de komende twee weken wordt weinig neerslag verwacht. Qua droogte maakt het jaar 2023 op dit moment deel uit van de 5% droogste jaren sinds 1906. Het is echter nog niet zo droog als in het recordjaar 1976. “Door de droogte zien we dat het neerslagtekort toeneemt”, meldt het waterschap. “Doordat we een nat voorjaar hebben gehad, bevindt zich nog voldoende water in de grond. We zien het grondwater dalen, maar in het IJsselmeer is nog voldoende water aanwezig. Voor de komende periode verwachten we geen problemen.”

Beregening

Noorderzijlvest werkt intensief samen met andere waterschappen. Op verzoek van de collega’s van Hunze en Aa’s is eind mei begonnen met de wateraanvoer naar Groningen. Door de droogte ziet het waterschap dat het aantal beregeningsaanvragen flink is toegenomen. “Als boeren vanuit oppervlaktewater willen beregenen, dan vragen wij om dit 48 uur van tevoren te melden. In mei ontvingen we 35 beregeningsverzoeken. In juni zijn dat er tot nu toe 129. Zowel in het zuidelijke als in het noordelijke deel van ons beheergebied wordt beregend. In het zuidelijk deel gaat het voornamelijk om het beregenen van bloemen, in het noorden om groentes, zoals uien en bloemkolen, van water te voorzien.”

Zwemwater

Het waterschap is ook verantwoordelijk om de kwaliteit van het zwemwater in de gaten te houden. In Noorderzijlvest staat dat er goed voor. “Alleen bij de locatie bij Garnwerd geldt op dit moment een negatief zwemadvies vanwege onvoldoende waterkwaliteit.” Een overzicht van alle actuele meldingen op het gebied van zwemwater vind je op deze website.