Noorden boos op Den Haag over uitblijven extra NS-intercity’s tussen Stad en Randstad

Foto: Rob Dammers - America NSR VIRMm 9516, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109578156

De drie noordelijke provincies zijn niet blij met het uitblijven van twee extra NS-Intercity’s tussen Groningen en de Randstad.

In een tot nu toe geheime brief, die RTV Noord en DvhN in handen hebben, zouden de drie noordelijke provincies hun boosheid uiten over het ontbreken van de extra NS-Intercity’s naar Groningen in de concessie voor het hoofdrailnet voor de periode 2025-2033.

De provincies vinden dat de twee huidige intercity’s van NS tussen Groningen en Zwolle nu al te druk zijn en door de grote woningbouwplannen in de eerder genoemde decennia alleen maar drukker zullen worden. Groningen heeft nu al de minste sneltreinen per uur van alle grotere steden van Nederland.

Een alternatief aanbod van Arriva om extra intercitytreinen te laten op de spoorlijnen waar nu de NS de scepter zwaait, zien de drie provincies ook niet zitten. De noordelijke bestuurders denken dat er te weinig kwaliteitscontrole is op de treinen, de dienstregeling en andere regels, waardoor continuïteit niet kan worden gewaarborgd. De provincies vrezen onder meer dat er, omdat er volgens de Europese ‘open-acces’ regels gereden mag worden op de spoorlijnen van NS, treinen weg zullen vallen als er geen animo voor is of als het te duur wordt om de Arriva-sneltreinen te kunnen exploiteren.