Noordelijke ringweg enige tijd dicht vanwege transport dat te hoog voor viaduct blijkt

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De noordelijke ringweg is woensdagavond enige tijd volledig dicht geweest omdat de chauffeur van een Convoi Exceptional zich verkeken had op de hoogte van een viaduct. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Aan het eind van de middag was de chauffeur van een combinatie, die een stacaravan op de dieplader had staan, onderweg vanaf de Noordzeebrug in de richting van de Plataanbrug. Op de Plataanlaan, vlak voor de spoorbrug kreeg de chauffeur in de gaten dat de combinatie niet onder de brug door zou passen. De vrachtwagen kon echter geen kant meer op, en er ontstond een flinke file.

Door Rijkswaterstaat werd de ringweg korte tijd volledig afgesloten, waardoor de chauffeur de gelegenheid kreeg om achteruit te rijden, en om via de Bedumerweg de ringweg te verlaten.