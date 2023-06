Noordelijke Banenbeurs trekt fors meer bezoekers

Foto: Noordelijke Banenbeurs

De editie van de Noordelijke Banenbeurs die de afgelopen dagen werd gehouden in Martiniplaza heeft fors meer bezoekers getrokken in vergelijking met vorig jaar. De organisatie spreekt van een stijging van 25 procent.

De banenbeurs vond woensdag en donderdag plaats. “Wat we aan hebben geboden is een breed scala aan mogelijkheden voor werkzoekenden, waarbij bedrijven uit verschillende sectoren zich konden presenteren”, vertelt de organisatie. “Uiteindelijk hebben enkele duizenden bezoekers de beurs bezocht. We kunnen spreken van een stijging van 25% in vergelijking met vorig jaar. Aanwezige bedrijven zijn tevreden over de resultaten. Sommige bedrijven hebben zelfs ter plekke nieuwe medewerkers aan kunnen nemen.”

Behalve bedrijven die zich konden presenteren konden bezoekers ook terecht met vragen op het gebied van loopbaanbegeleiding, omscholing, persoonlijke ontwikkeling en coaching. “Ook hadden we diverse pleinen ingericht, waaronder het Zorgplein, Techniekplein, ICT-plein en Rijksoverheidplein waarbij mensen de juiste carrièrekansen konden ontdekken.”

Het afgelopen decennium is de Noordelijke Banenbeurs uitgegroeid tot het grootste arbeidsmarktevenement in Noord-Nederland.