Noord-Nederlands Trein & Tram Museum zoekt depotruimte

De huidige depotruimte is nagenoeg vol. Foto: ingezonden

Het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum in Zuidbroek is op zoek naar depotruimte in de omgeving. Het huidige depot is namelijk nagenoeg helemaal vol.

“Sinds de oprichting hebben we een waardevolle collectie opgebouwd van voorwerpen en documentatie van spoor- en tramwegen uit het Noorden”, laat Rowin Penning namens het museum weten. “In het museum laten we bijvoorbeeld het Woldjerspoor van Groningen naar Weiwerd zien, maar ook de paardentram van Zuidbroek en de Staatsspoorwegen.” De collectie bestaat uit onder andere petten, uniformen, lampen, treinborden en boeken.

Een deel is te zien op exposities in het museum. Het overige ligt opgeslagen in een depot en wordt zo nu en dan tentoongesteld. “Inmiddels is het depot nagenoeg vol. Voor de boeken en documentatie zijn we op zoek naar een geschikte tijdelijke ruimte in de omgeving. In de toekomst verwachten we zelf voldoende ruimte te hebben vanwege uitbreidingsplannen.” Mensen die denken het museum te kunnen helpen kunnen contact opnemen via deze website.