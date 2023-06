Noodlijdend Donar vraagt gemeente om financiële steun

Foto via Donar

Basketbalvereniging Donar heeft bij de gemeente aangeklopt om geld. Donar verkeert in financieel zwaar weer en het voortbestaan van de club is in gevaar.

“Er is op ambtelijk niveau contact geweest met Donar over financiële ondersteuning”, aldus woordvoerder Peter Steinfort van de gemeente. “Verder kan ik daar niks over zeggen”.

Het bestuur van Donar meldde vorige week dat het in financieel opzicht niet goed gaat met de club. Volgens het bestuur is de situatie zelfs zo penibel, dat het voortbestaan van Donar onzeker is geworden.

Dat komt onder meer door de slechte start van de competitie, waardoor er minder publiek kwam, door de naweeën van de coronaperiode en door de hoge inflatie. De club heeft, naar eigen zeggen, bij een groot aantal crediteuren achterstallige betalingen openstaan. Daarover wordt nog steeds gepraat. De club heeft ook grote moeite met het betalen van de zaalhuur aan MartiniPlaza. In totaal zou het om enkele tonnen gaan.

Penningmeester Ronald Arkema van Donar heeft bovendien met onmiddellijke ingang zijn functie neergelegd, vanwege persoonlijke omstandigheden. Er is nog geen opvolger voor hem.