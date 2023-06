Nijestee start intern onderzoek naar vastgoedbezit eigen bestuurders

Foto: Roel Breet

Woningcorporatie Nijestee gaat onderzoek doen naar de panden die haar bestuurders en commissarissen in bezit hebben. Dat laat Nijestee weten, naar aanleiding van een onderzoek wat de NOS en Nieuwsuur donderdagavond naar buiten gaan brengen.

Hoewel Nijestee naar eigen zeggen niet in de reportage voorkomt, heeft de corporatie wel besloten om een intern onderzoek te starten naar het vastgoedbezit van haar bestuurders en leden van de raad van commissarissen van de corporatie. Wat er precies in de reportage van Nieuwsuur te zien zal zijn, is nog niet bekend. Maar volgens Nijestee biedt de reportage wel aanleiding voor het onderzoek om de integriteit van het corporatiebestuur tegen het licht te houden: “We grijpen de gelegenheid aan om hier verder met elkaar over in gesprek te gaan en te bepalen wat we passend vinden en wat niet.”

Appartementen en vakantiehuizen

De corporatie stelt direct dat één van haar bestuurders (vermoedelijk directrice Esseline Schieven), naast haar woning in Groningen, een appartement heeft in Amsterdam en een vakantiehuis in Spanje. Daarnaast heeft Jan de Jeu, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Nijestee, naast zijn eigen huis een appartement in Groningen, een appartement in Utrecht en een vakantiewoning in Frankrijk. De andere leden van de RvC hebben, zo stelt Nijestee, geen ander vastgoed dan de eigen woning.

De NOS en Nieuwsuur publiceren aan het einde van de donderdagmiddag verschillende artikelen en andere publicaties over de ‘woningbouwbazen’. Nieuwsuur is donderdagavond vanaf 21.30 uur te zien op NPO2.