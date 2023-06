Nieuwe zonneauto ‘Green Thunder’ gepresenteerd in Forum: ‘Doel is wereldkampioen worden’

Foto: Mirre van de Klok

In de Rabo Studio in het Forum werd vrijdagmiddag de spiksplinternieuwe zonneauto van Top Dutch Solar Racing onthuld. De Green Thunder heeft volgens het raceteam maar één doel: in oktober wereldkampioen tijdens de World Solar Challenge in de outback van Australië.

De zonneauto, gebouw door studenten van de Hanzehogeschool, de RUG, NHL Stenden, het Alfa College en Noorderpoort, moet in oktober snelheden tot 130 kilometer per uur gaan halen onder de Australische zonnestralen.

De opvolger van de ‘Green Lightning’ maakt gebruik van een aantal nieuwe snufjes die het voertuig richting de eerste plaats moet gaan brengen. Zo zit er een nieuw type batterij in de zonneauto, die het gewicht van de auto een stuk lager maakt. Daarnaast heeft het team de aerodynamica van de kuip verbeterd en haalt de nieuwe elektromotor die een rendement van 96 procent. Verder zijn de zonnepanelen op de ‘Green Thunder’ een stuk efficiënter, mede dankzij een coating om meer licht te vangen.

Maar ook aan het team wordt hard gewerkt. Met name de coureurs pakken het professioneel aan, omdat ze in oktober een paar uur per dag in een kleine ruimte in temperaturen tot 50 graden Celsius. Topsportcoaches en diëtisten bereiden de coureurs daarom fysiek en mentaal voor op de uitputtingsslag.

“We gaan met het team een hele drukke periode in, het gereed maken van de zonneauto voor Australië maar ook alle logistieke en communicatie perikelen eromheen”, aldus teammanager Rick Eichelsheim. “Ik probeer het team in goede banen te leiden om ervoor te zorgen dat we samen met z’n allen als eerste over de finish komen in Adelaide. Het doel is wereldkampioen worden, maar dan wel samen als één team!”

Wie de ‘Green Thunder’ zelf wil zien, voordat het team verder gaat met het bouwen en testen van het voertuig, kan hem aanstaande zaterdag nog komen bekijken in het Forum. Dan zijn ook teamleden aanwezig die vragen kunnen beantwoorden.