Nieuwe Papiermolentunnel kwam er dankzij bewoners: “We hebben hemel en aarde bewogen”

Dit weekend werd er nog druk gewerkt aan de nieuwe Papiermolentunnel. Foto: Rieks Oijnhausen

Bij de zuidelijke ringweg wordt maandag met de opening van de nieuwe Papiermolentunnel een episode afgesloten die ruim tien jaar heeft geduurd. Want het had weinig gescheeld of er was helemaal geen tunnel gekomen.

“Als wij ons niet hadden geroerd dan hadden we nu uitgekeken op een nieuwe zuidelijke ringweg zonder een tunnel voor fietsers en voetgangers.” Aan het woord is Ebel Glastra. Samen met medebewoners voerde hij in 2013 actie voor het behoud van de tunnel. “Op een dag hebben we beddelakens uit de linnenkast gehaald, leuzen er op geschilderd en aan onze balkons gehangen. Het was een hele vreemde en rare tijd. Toen de plannen voor de zuidelijke ringweg werden gepresenteerd werd door Rijkswaterstaat gezegd dat ze de fietsers en voetgangers tot een half jaar ervoor helemaal waren vergeten.”

“Dat de Papiermolentunnel is behouden, is te danken aan mijn buurvrouw”

Maandag wordt de nieuwe Papiermolentunnel geopend. “Ik ben daar bij aanwezig, maar of ik blij ben? Met de nieuwe Papiermolentunnel zijn we heel blij. Maar de tunnel naar de Vondellaan hebben we niet kunnen redden. En ook de Amaliatunnel is verdwenen. En dan zullen er morgen bij de opening hoge piefen aanwezig zijn die zich waarschijnlijk op de borst kloppen hoe geweldig het allemaal wel niet is. Dat de Papiermolentunnel er is gekomen is vooral te danken aan mijn buurvrouw Ria Veen-Keijzer en haar man Henk.”

“Hemel en aarde bewogen”

Want de Papiermolentunnel was lange tijd geen optie in de planvorming rond de zuidelijke ringweg. “Het probleem was dat de tunnel langer zou worden dan de tunnel die enkele jaren geleden gesloopt is. En dat was geen optie, omdat daarmee de onveiligheid zou toenemen. Het zou niet een fijne plek worden om te moeten passeren. Daarom werd geopperd om een brug aan te leggen waar mensen dan maar over heen moesten klauteren. Maar Ria en Henk hebben hemel en aarde bewogen om de tunnel te behouden en door onderzoek te doen hebben zij aangetoond dat het wel veilig kon. Namelijk door het gebruik van kleuren en geluiden bleek een lange tunnel prima veilig te maken.”

Tekst gaat verder onder de foto:

In 2013 werd er door bewoners actie gevoerd met beddelakens om de tunnels te behouden. Foto: ingezonden

“Men had meer weerstand verwacht”

Glastra en de buurtbewoners zijn ook teleurgesteld in de Groningse politiek. “De partijen hebben de mond vol over fietsen en wandelen. Het liefst zien ze geen enkele auto meer in de stad. Maar neem nu de Amaliatunnel. Deze tunnel is in 2007 aangelegd en inmiddels helemaal afgebroken, en komt ook niet terug. Fietsers moeten nu in plaats van door een tunnel via twee stoplichten. Wat is nu fietsvriendelijker? Door de jaren heen heb ik veel gesprekjes gevoerd met mensen die betrokken waren en zijn bij de zuidelijke ringweg. Meerdere personen hebben mij laten weten dat ze indertijd veel meer weerstand hadden verwacht van de gemeente. Groningen is van oudsher een rooie gemeente met een hoge actiebereidheid. Maar de laatste decennia vind ik dat het beleid vooral gericht is op huizenbouw, en niet op de verbindingen. Er is te weinig aandacht voor de effecten van verkeersstromen.”

“Ons geluid werd niet serieus genomen”

De bewoners hebben indertijd ook contact gezocht met de politieke partijen die op dat moment in de gemeenteraad zaten. “Er werd wel gesproken, maar onze geluiden werden nooit serieus genomen. Men vond dat het een zaak was voor de Rijksoverheid. Op een gegeven moment zijn we naar de provinciale politiek gestapt, en daar zeiden ze, nee, jullie moeten echt bij de gemeente zijn. Er was een partij die zei dat Rijkswaterstaat heel veel kennis in huis heeft, dat zo’n organisatie wel weet wat ze doen. Men liep echt als een trouw hondje achter deze organisatie aan.”

“Tunnels en afritten zijn heel vervelend”

Volgens Glastra zijn het geen incidenten, maar wordt de situatie keer op keer herhaald: “Kijk naar de Gerrit Krolbrug, kijk naar de Paddepoelsterbrug. Rijkswaterstaat heeft zijn eigen regels en belangen. Via het Van Starkenborghkanaal moeten grote schepen met containers kunnen varen. Bruggen zijn gewoon lastige dingen. En dat is bij de zuidelijke ringweg ook zo. Het is een rijksweg waarbij het belangrijk is dat je er snel overheen kunt rijden. Afritten, tunnels en bruggen zijn gewoon heel vervelend. Dus de opening van de nieuwe tunnel is maandag geweldig, maar we hebben er wel gemengde gevoelens bij.”

De aanpak van de zuidelijke ringweg werd zeven jaar geleden voor 388 miljoen euro aanbesteed: