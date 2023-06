Nieuwe directeur bij OOG: ‘Ik vind het wel spannend’

OOG heeft een nieuwe directeur, voor één dag. De vijftienjarige Mads Prinsen doet mee aan het project ‘Baas van Morgen’, dit project wordt georganiseerd door de vereniging JINC. Het idee is dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen.

Scholieren uit heel het land zitten vandaag voor één keer op de directeursstoel, Mads vervangt vandaag directeur Evert Janse. ‘Het gaat wel goed, ik vind het nog wel een beetje spannend, maar jullie hoeven je niet zorgen te maken. Ik ga niemand ontslaan. Ik neem alleen maar mensen aan en ik verhoog het salaris met 100%’, grapt de tiener.

Verbeterpunten

Mads begon zijn dag als directeur met het bijwonen van de redactievergadering. Vervolgens heeft hij de werkzaamheden van zijn medewerkers goed in de gaten gehouden. Mads heeft wel wat verbeterpunten: ‘Ik denk dat de communicatie tussen iedereen beter kan en dat ze wat leuker in het leven mogen staan’. Daarnaast hoopt Mads dat we ook ‘goed’ nieuws uitbrengen voor de kijkers.

Nieuwe carrière?

Op de vraag of Mads later echt directeur wil worden, twijfelt hij nog. ‘Ik denk niet dat ik later echt directeur zou willen worden. Te veel gewicht op mijn schouders, maar eigenlijk valt het ook wel reuze mee. Ik laat de optie open!’ De nieuwe directeur heeft zich in ieder geval wel vermaakt. ‘Het was echt een leuke dag en een leuke ervaring.’