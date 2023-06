Nieuw provinciebestuur presenteert zichzelf met hoofdlijnenakkoord ‘Veur Mekoar’

Foto: Joris van Tweel. Gedeputeerden provincie vlnr: Bram Schmaal, Johan Hamster, Tjeerd van Dekken, Susan Top, Henk Emmens

‘Veur Mekoar’, dat is de titel van het hoofdlijnenakkoord van de vier partijen die de komende periode onze provincie gaan besturen. Het gaat om de BBB, Partij van de Arbeid, ChristenUnie en Groninger Belang.

De partijen willen de komende vier jaar werken aan de verbetering van de brede welvaart van de inwoners van onze provincie. Om het vertrouwen in de overheid te herstellen is een intensief gesprek met de samenleving nodig, waarbij de Groningers en de unieke identiteit van de provincie centraal staan.

Het nieuwe college wil investeren in de leefbaarheid van de kleine steden en kernen die een centrumfunctie vervullen in de provincie. Elke Groninger heeft recht op een goede, veilige en betaalbare woning. Stad en Ommeland moeten goed bereikbaar zijn, of dat nu met het openbaar vervoer, de auto of de fiets is.

Over de aardbevingsschade: het nieuwe college gaat voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak, waarin gewerkt wordt vanuit vertrouwen in de burger en oplossingsgericht denken. Ook moet er een integrale aanpak komen van het landelijk gebied, met aandacht voor het klimaat, biodiversiteit, stikstofproblemen en beschikbaarheid van water.

Op gebied van economie is er aandacht voor de ontwikkeling en groei van de agrarische sector, vrijetijdseconomie, gezondheid, innovatie en groene industrie, transport, industrieterreinen en winkelkernen. Het nieuwe college ziet Groningen Airport Eelde als een belangrijke voorziening en als aanvullend onderdeel van de infrastructuur.

De beoogde gedeputeerden zijn: Henk Emmens (BBB), Tjeerd van Dekken (PvdA), Johan Hamster (ChristenUnie), Bram Schmaal (Groninger Belang) en Susan Top (partijloos). Tijdens een extra Statenvergadering op 5 juli staat de installatie van de kandidaat-gedeputeerden op de agenda.