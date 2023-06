Nieuw logistiek centrum voor gemeente, DUO, provincie en Belastingdienst geopend

Foto: Bert Lanting

Op de Nieuwe Markt werd donderdag de officiële opening gevierd van de City Hub Groningen officieel geopend. Vanaf dit logistieke centrum aan de Rostockweg worden de kantoren van de gemeente Groningen, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), provincie Groningen en de Belastingdienst bevoorraad.

De City Hub Groningen verzamelt de goederen voor de deelnemende organisaties, slaat deze op en vervoert ze vervolgens naar de verschillende bestemmingen in de stad. Dat gebeurt met elektrische wagens en met bakfietsen. De City Hub is dan ook bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen en luchtvervuiling te verminderen, maar ook om te zorgen voor minder bevoorradingsverkeer in Groningen. Dat gebeurt door zendingen slim te combineren, zodat er minder vervoersmiddelen nodig zijn.

De gemeente Groningen is blij dat de City Hub nu kan beginnen met haar werk, omdat de binnenstad vanaf 2025 uitstootvrij zou moeten zijn. De Hub is in eerste instantie voor een proefperiode van een jaar. De RUG houdt de voortgang in de gaten. De deelnemende partijen en vervoerders Jan de Jong Verhuizingen en Go-Fast fietskoeriers & Stadslogistiek hopen dat meer bedrijven en instellingen mee willen gaan doen. Zij kunnen kijken op de website van het project hoe ze in kunnen stappen.