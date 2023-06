Nieuw fietspad langs Europaweg gaat maandag open

Foto: André Renkens via Pixabay

Het nieuwe fietspad langs de westkant van de Europaweg gaat aanstaande maandag open. Via het pad kunnen fietsers, komende uit de binnenstad, langs de Europaweg rechtdoor fietsen tot aan de Boumaboulevard.

De aanleg van het fietspad begon in maart en zorgde op verschillende momenten voor oponthoud en omleidingen rond het traject, onder meer bij de fietsoversteek bij de oprit naar de zuidelijke ringweg. Hier werd ook een faunapassage aangebracht, waardoor kleine dieren veilig onder de ringweg door kunnen.

Fietsers kunnen het nieuwe fietspad in beide richtingen gebruiken en is voornamelijk bedoeld voor verkeer tussen de binnenstad en de Boumaboulevard. Aanpak Ring-Zuid verwacht dat met name scholieren en supporters van FC Groningen gebruik gaan maken van het nieuwe fietspad.