Na vijf jaar sluit laatste stroeve gele steen van wethouder ‘geel voor geel’ in binnenstad af

Foto: Rieks Oijnhausen

Met één laatste, nieuwe gele steen in het plaveisel is vrijdagochtend de vervanging van een groot deel van de gele stenen in de binnenstad afgesloten.

Op de kruising tussen de Herestraat en de Bruine Ruiterstraat legde wethouder Mirjam Wijnja vrijdagochtend een laatste nieuwe en ‘stroevere’ gele steen in het plaveisel. Daarmee werd een groot deel van de vervangingsoperatie van gele stenen in de binnenstad afgesloten. Deze operatie begon in 2018, toen de gemeente besloot dat de oude gele stenen in de binnenstad aan vervanging toe waren vanwege toenemende gladheid.

Volgens de gemeente is inmiddels zo’n 70.000 vierkante meter aan gele bestrating vervangen, wat betekent dat nu vijf miljoen van de oude straatstenen zijn vervangen door nieuwe, stroevere exemplaren. Op een aantal plekken moeten de stenen nog worden vervangen. Dit zijn stenen die vervangen worden in het kader van het ‘binnenstadsprogramma’: plekken waar de straat nu of in de nabije toekomst opnieuw wordt ingericht. Denk aan plekken als de Grote Markt, waar de stenen worden vervangen door rode exemplaren.