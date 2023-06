Motorscooterrijder zwaargewond bij verkeersongeluk Bakboordswal

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De bestuurder van een motorscooter is zaterdag aan het einde van de avond zwaargewond geraakt bij een verkeersongeluk op de Bakboordswal in de wijk Lewenborg. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 23.40 uur ter hoogte van de afslag naar de Meerpaal. “Getuigen vertellen dat er door meerdere motoren geracet werd”, vertelt Ten Cate. “Eén van hen is daarbij gecrasht. Via een stoeprand, of een betonnenblok in de berm, is deze bestuurder gelanceerd en vervolgens naar terecht gekomen. De weg licht bezaaid met brokstukken.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Verpleegkundigen van twee ambulances hebben het slachtoffer gereanimeerd. Daarna is de persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak. Vanwege het ongeluk was de Bakboordswal een tijdlang volledig dicht.

Uit piëteit met het slachtoffer kiest de redactie van OOG Tv er voorlopig voor om een afstandsfoto bij dit artikel te plaatsen.