Motie van afkeuring gasbeleid sinds Huizinge haalt het niet

Foto: Ecco van Oosterhout

Hoewel vrijwel de gehele oppositie zich achter een motie van afkeuring schaarde richting de kabinetten Rutte sinds 2012, hielden de coalitiepartijen dinsdagmiddag de gelederen gesloten rond de huidige regering.

Onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt diende de motie samen met SP-collega Sandra Beckerman in. Daarin stellen de Kamerleden dat het beleid omtrent de gaswinning van de kabinetten Rutte na de zware beving (3,6 op de Schaal van Richter) in Huizinge wordt afgekeurd. Over de motie werd dinsdagmiddag hoofdelijk gestemd. Naast de coalitiepartijen stemde ook de fractie van Forum voor Democratie tegen de motie.

Een tweede motie van ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker, die niet alleen het beleid van de Rutte-kabinetten sinds 2012, maar al het overheidsbeleid rond de gasproductie in Groningen in de laatste zestig jaar afkeurt, haalde wel een unanieme meerderheid.

Vorige week overleefde premier Rutte nog een motie van wantrouwen tijdens het debat over de uitkomsten van de parlementaire enquêtecommissie gaswinning Groningen. Ook toen zegde vrijwel de gehele oppositie het vertrouwen in de minister-president op.