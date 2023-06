Monumentale trap Jan van der Zee officieel onthuld bij appartementencomplex langs Friesestraatweg

Foto: Rieks Oijnhausen

De opnieuw opgebouwde monumentale trap van kunstenaar Jan van der Zee is maandagmiddag officieel geopend langs het Donghornsterpad (tussen de Friesestraatweg en de ACM-brug) bij appartementencomplex Crossroads.

Wethouder Rik van Niejenhuis knipte vrijdagmiddag het officiële openingslint door over de brug, die tot 2013 bij de entree van de Naberpassage stond.

De trap lag jarenlang in een opslaglocatie van de gemeente, nadat het monumentale bouwwerk van Ploegkunstenaar Van der Zee werd weggehaald om de oostwand van de Grote Markt te verbouwen. Vorig jaar kwam daar verandering in, nadat de gemeente (op aandringen van verschillende raadsfracties) besloot om het kunstwerk een nieuwe plek te geven op het ACM-terrein.

Samen met Kunstpunt Groningen werd er overleg gevoerd met ontwikkelaar Geveke en de nabestaanden van Van der Zee. Er werd een akkoord bereikt over een nieuwe, prominente plek aan Donghornsterpad, gelegen tussen de Friesestraatweg en de ACM-fietsbrug. De trap, die bestaat uit losse onderdelen, is in december op de nieuwe locatie geplaatst. Daarna is ook een deel van de karakteristieke zijpanelen weer aan de trap gemonteerd.

Jan van der Zee ontwierp de trap voor de Naberpassage, waar het kunstwerk in 1975 werd geplaatst. Nog geen tien jaar later dreigde al sloop voor de trap, maar Van der Zee en verschillende andere kunstenaars wisten dit lang te voorkomen. Pas in 2013 werd de trap weggehaald vanwege de vernieuwing van de oostwand van de Grote Markt.