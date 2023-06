Minister wil verengelsing van hoger onderwijs stoppen

Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Universiteiten die vanaf het schooljaar 2025-2026 een opleiding in een vreemde taal willen aanbieden, moeten eerst toestemming vragen aan het ministerie. Daartoe heeft minister Robbert Dijkgraaf (D66) van Onderwijs besloten.

Met deze nieuwe maatregel wil de minister de verengelsing en internationalisering in het hoger onderwijs stoppen. Sinds 2016 is het aantal opleidingen dat in het Engels gegeven wordt fors toegenomen van 578 naar 677. Ook op de Rijksuniversiteit Groningen worden diverse opleidingen in het Engels gegeven. Van de bacheloropleidingen is iets meer dan de helft in het Nederland. Bij de masteropleidingen zijn er 93 in het Engels en 30 in het Nederlands. Dijkgraaf wil dat een universiteit vanaf 2025 gaat bewijzen of Engels als voertaal ook daadwerkelijk een toegevoegde waarde heeft.

Geld in het laatje

Eén van de redenen waarom er steeds meer opleidingen in het Engels worden gegeven is de toename van internationale studenten. Van alle eerstejaarsstudenten komt op dit moment ongeveer veertig procent uit het buitenland. De Tweede Kamer pleit al langer om het aantal internationals af te laten nemen omdat door hun toestroom de toegankelijkheid van het onderwijs onder druk komt te staan. Universiteiten waren echter blij met deze groep, omdat ze geld in het laatje brachten, maar tegelijkertijd zorgt het ook voor problemen bij de huisvesting.

“Hoog niveau kunnen spreken en schrijven”

Studenten op de RUG lieten eerder al weten niet altijd blij te zijn met de Engelstalige opleidingen. Volgens hun gaat hierdoor de beheersing van de Nederlandse taal achteruit. “Het zorgt er voor dat ik soms de Engelse taal met de Nederlandse taal meng”, laat Lisa weten. De Vereniging Beter Onderwijs Nederland, BON, is het daar mee eens: “Hoger opgeleiden in onze samenleving moeten onze taal op een hoog niveau kunnen spreken en schrijven, om te zorgen dat onze landstaal een precies en effectief communicatiemiddel blijft in onze samenleving.”