Minister Dijkgraaf laat fraudecontroles bij DUO onderzoeken

Foto: Richard Broekhuijzen via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs laat onderzoeken of de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wel eerlijk te werk gaat bij fraudecontroles.

Uit onderzoek blijkt dat studenten met een migratieachtergrond opvallend vaak worden beschuldigd van fraude met studiefinanciering. DUO gaat zelf ook het systeem evalueren, op zoek naar onbedoelde bijeffecten.

DUO, gevestigd in Groningen, is verantwoordelijk voor de studiefinanciering en leningen aan studenten. Uit navraag bij ruim dertig advocaten die studenten hebben bijgestaan in fraudezaken tegen DUO, blijkt dat het in ruim 97 procent van de gevallen ging om studenten met een migratieachtergrond. Het draaide om fraude met de uitwonendenbeurs. Dat is een toelage die studenten krijgen die niet thuis wonen.

Als de fraudeafdeling van DUO concludeert dat er mogelijk fraude in het spel is, gaan controleurs op huisbezoek. Is er daadwerkelijk sprake van fraude, dan moet de student de beurs terugbetalen, vaak met een boete daar bovenop. Volgens kamerleden is er sprake van een ‘discriminerend algoritme’ als de controleurs voornamelijk onderzoek doen bij studenten met een migratieachtergrond.