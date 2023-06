Minder vlinders en bijen, maar ook minder wespen: “Het seizoen is later gestart”

In de natuur zijn momenteel veel minder vlinders, hommels en bijen te zien. Maar ook het aantal wespen blijft achter. Toch maakt Sjoert Fleurke van de Wespenstichting zich nog geen zorgen.

“Ik denk dat we echt kunnen wijzen naar het koude voorjaar en de wind die wekenlang uit noordelijke richtingen blies”, vertelt Fleurke. “Want het klopt dat we op dit moment ook minder wespen zien. Het seizoen is later gestart. Normaal gaat de koningin met de eerste werkers rond half mei aan de slag, maar dit heeft zeker een aantal weken vertraging opgelopen.”

“Piek verschuift naar achteren”

Fleurke legt uit: “Wespen eten andere insecten. Maar als deze insecten er niet zijn, dan heeft het ook geen zin om aan de slag te gaan. Daar moet ik wel bij vertellen dat in de maand juni we sowieso relatief weinig wespen zien. De nesten zijn namelijk nog klein. Per nest zullen er nu ongeveer tien wespen aanwezig en actief zijn. Maar je hebt nog lang niet het stadium bereikt dat ze op bijvoorbeeld zoetigheid af gaan komen. Doordat het later op gang is gekomen, verwacht is dat de piek ook wat naar achteren zal verschuiven.”

“Het komt wel goed”

Op de vraag of er ook minder wespen zullen zijn: “Ik denk dat dat wel goed komt. Dat geldt ook voor de vlinders, hommels en bijen. Nu zijn het er minder, maar straks zullen ze zich laten zien. Zelf heb ik een tuin met verschillende rommelige hoekjes. Daarmee bedoel ik dat er plekjes zijn waar insecten naar hartenlust kunnen broeden, dat er bloemen zijn, en veel variatie is. Ik zie de laatste dagen meer bedrijvigheid. En dat is positief.”

“Samen zijn we de sleutel tot succes”

Hoeven we ons dan geen zorgen te maken? Fleurke: “Het levert weinig op als iedereen panikerend rond gaat rennen. Maar wat ik probeer te zeggen is dat ik verwacht dat we niet ineens naar nul vlinders gaan. Later deze zomer zal het beter gaan lijken. Maar ondertussen kunnen we niet om de klimaatverandering heen. De pesticiden, het intensieve landbouwgebruik. We zullen echt dingen moeten veranderen om de toekomst van onze wereldbol veilig te stellen. En dat doen we niet alleen, dat moeten we samen doen met alle andere insecten en dieren. Samen is de sleutel tot succes.”

“Ga geen wespen dood slaan”

Deze dagen verlopen erg warm, waarbij het zondag in Groningen zelfs tropisch werd. “Wespen hebben in principe geen hulp nodig. Het belangrijkste is dat mensen normaal doen. Dus ga geen wespen doodslaan. Mocht er per ongeluk eentje in je huis vliegen, pak dan een glas en karton, en probeer de wesp te vangen. Stel dat je per ongeluk de koningin dood maakt. Dan is het hele nest ten dode opgeschreven.”

“Zet een schaaltje met water buiten”

En Fleurke heeft een tip: “Net als mensen heeft een wesp ook water nodig. Het kan geen kwaad om een bakje met water in je tuin te zetten. Daar help je de wesp enorm mee. En niet alleen de wesp, maar ook andere insecten zullen hier van profiteren.”