Michel Velt wint Kunst op Straatprijs met muurschildering ‘Moeder en kind’ in Beijum

Foto: Dettie Veltma

De ‘Muurschildering Moeder en kind’, gemaakt door straatkunstenaar Michel Velt, is de winnaar van de Kunst op Straatprijs 2023.

Dat maakte Kunstpunt Groningen vrijdagmiddag bekend. De jury kreeg bijna 32 procent van de stemmen van het publiek, vergezeld van veel lovende woorden: “Hier zit zoveel in, liefde, kracht, kleur!” en “Ik vind het een prachtige diverse representatie die perfect past bij de buurt.”

Op de tweede en derde plek eindigden respectievelijk de ‘Muurschildering Aletta Jacobs’ van kunstenaarsduo VAAF aan het Academieplein en ‘Portaal’, de deur met het hardstenen opstapje van Gert Sennema in de Folkingestraat.

Het is het zesde jaar op rij dat de Kunst op Straatprijs wordt uitgereikt. Ruim twee weken lang konden Groningers stemmen op een van de tien genomineerde kunstwerken. Met de Kunst op Straatprijs zet Kunstpunt jaarlijks een selectie kunstwerken in de spotlight. Het thema van dit jaar was ‘muurkunst’.