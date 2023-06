Met veel muziek neemt VRIJDAG afscheid van Sint Jansstraat

Foto: Mariska de Groot

Met concerten, workshops en verschillende optredens hebben docenten en cursisten van VRIJDAG zaterdag afscheid genomen van de locatie Sint Jansstraat.

Op de locatie Sint Jansstraat wordt de komende jaren gewerkt aan een nieuw gebouw voor VRIJDAG. De verwachting is dat dit nieuwe onderkomen eind 2026 in gebruik kan worden genomen. “Vandaag nemen we afscheid van ons gebouw waarbij er nog één keer muziek klinkt vanuit alle hoeken en gaten van deze locatie”, laat de organisatie weten. “Om bij het afscheid stil te staan organiseren we een Midzomer Muziekfestival. In totaal treden er ongeveer honderd cursisten en docenten op.”

Slotconcert

Bij het afscheid was er livemuziek en werden er workshops aangeboden. “Er zijn in totaal negen verschillende podia waar bands, ensembles, koren en cursisten te horen zijn. Maar we staan op deze dag ook stil bij de historie van het muziekonderwijs in Groningen. Zo zijn er oude beelden te bekijken hoe muzieklessen er indertijd uitzagen.” Het afscheid werd afgesloten met een slotconcert op het orgel van VRIJDAG door Pieter Pilon.

De komende periode gaat VRIJDAG verhuizen. Vanaf september is het te vinden in De Studio aan de Akkerstraat 99. Dit gebouw wordt momenteel ingericht om er muzieklessen te kunnen geven.