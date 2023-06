Merendeel Groningers hadden geen last van vuurwerk tijdens jaarwisseling, toch veel animo voor vuurwerkverbod

Foto: Picjumbo via Pixabay.com

Een aanzienlijk deel van de inwoners van de gemeente Groningen lijkt voor een algeheel vuurwerkverbod te zijn. Dat terwijl de meeste Groningers dit jaar geen overlast hadden door vuurwerk. Dat blijkt uit onderzoek van inwonerspanel OIS Groningen, naar aanleiding van de afgelopen jaarwisseling.

Ruim vijfduizend leden van het inwonerspanel vulden een vragenlijst in over de afgelopen jaarwisseling. Onder de respondenten zaten voornamelijk volwassen niet-studenten.

Iets minder dan de helft van de respondenten gaf aan overlast te hebben gehad tijdens de afgelopen jaarwisseling. Van de mensen die last hadden van het afsteken van vuurwerk, vindt ruim veertig procent dat deze in de afgelopen jaren is toegenomen. Met name het geluid wordt als bron van ergernis genoemd, maar ook de overlast voor huisdieren werd meermaals benoemd. De meeste overlast wordt ervaren in de oude wijken en het westelijke deel van de stad. Haren heeft de minste overlast door vuurwerk.

Een aanzienlijk deel van de respondenten liet specifiek en op eigen initiatief aan de onderzoekers weten dat zij voor een algeheel vuurwerkverbod zijn. Dat is opvallend, aldus de onderzoekers. Normaal laten de leden van het inwonerspanel vaak na om een eigen bijdrage te leveren.

Een ander deel van de respondenten gaf aan voor een centrale vuurwerkshow of een centraal vuur te zijn. Sommigen van hen stelden dat zo’n show of vuur dan wel in de buurt moest zijn. Dat past ook bij de uitkomsten rond de waardering voor het centrale aftelmoment op de Grote Markt: de meeste respondenten ging niet, omdat zij oud en nieuw vieren met familie en vrienden.

Het volledige onderzoek van Onderzoek, Informatie en Statistiek Groningen is hier te lezen.