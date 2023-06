Meerschap ziet meer grofvuilstortingen en asbestdumpingen bij Hoornsemeer

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het aantal grofvuilstortingen en asbestdumpingen neemt toe rond het Hoornsemeer. Dat meldt het Meerschap Paterswolde.

Na een aantal mooie dagen haalde het Meerschap na afgelopen weekend al flink wat vuilnis op. Karin Hunziker van het Meerschap: “Afgelopen maandag hadden we een container met twintig kubieke meter vuilnis. Dat is erg veel, terwijl het nog maar vroeg in het seizoen is. Wat we zien is dat we in vergelijking met eerdere jaren niet een toename zien in gewoon afval, maar dat er in het gebied vooral meer grofvuilstortingen, en in de laatste jaren ook meer asbestdumpingen plaatsvinden.”

Afval in het gebied is niet het enige probleem. Het Meerschap werd na het afgelopen weekend ook geconfronteerd met drie verstopte toiletten. Ook was op verschillende plekken in het gebied het gras zwartgeblakerd vanwege vuurtjes die waren gestookt. Dat is gevaarlijk omdat vanwege de droogte er momenteel een verhoogd risico is op natuurbranden, en om die reden open vuur in de natuur verboden is.