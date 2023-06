‘Meerdere privacyproblemen bij RUG; ‘gevoelige’ data duizenden studenten kunnen niet worden verwijderd’

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

De Rijksuniversiteit Groningen kampt met verschillende privacyproblemen. ICT-vakblad AG Connect heeft, naar eigen zeggen, meerdere documenten in handen die dit aantonen. Volgens het medium kunnen gegevens van duizenden studenten niet worden verwijderd en zijn studenten online te volgen door docenten zonder dat ze het weten.

Drie verschillende softwarepakketten zouden de boosdoener zijn. In deze systemen zou het niet mogelijk zijn om individuele gegevens te verwijderen of te archiveren. De data worden daarom langer bewaard dan nodig. Tegelijk bieden de systemen geen mogelijkheid om data die wel gearchiveerd zijn weer beschikbaar te maken.

In de bewaarde data staan volgens een lid van de Universiteitsraad ook gevoelige gegevens van studenten, waaronder vermeldingen van psychische klachten. Die kunnen niet worden weggegooid, omdat dan de hele database de prullenbak in zou moeten. Studenten die de gegevens willen laten verwijderen (iets wat volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming wel zou moeten kunnen) kunnen dit nu niet laten doen.

Volgens AG Connect worden studenten ook niet goed geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens. Zo zouden docenten kunnen zien wat hun studenten doen in online leeromgevingen, zonder dat ze daar weet van hebben. Zo zou een student door een docent zijn aangesproken, omdat hij een document niet gelezen zou hebben. Deze student had er totaal geen weet van dat de docent dit kon volgen.

De RUG is volgens AG Connect al bezig met een audit naar de problematische systemen, maar het contact met de aanbieders zou moeizaam verlopen. De universiteit stelt dat zij afspraken heeft met de leveranciers, die hen verplichten aan de AVG te voldoen. De softwarebedrijven reageren niet, of wassen hun handen in onschuld.

Het geschetste voorval leidde tot extra controle op de processen die door Brightspace heen lopen. De RUG voert momenteel een audit uit die meer duidelijkheid moet gaan geven over de werking van Brightspace, maar vanwege een ‘moeizame samenwerking met de betrokken diensten’ duurt de uitkomst daarvan langer dan verwacht.

