Meer dan 15.000 mensen bezoeken open dag UMCG: “Kijken in de operatiekamer stond hoog op het lijstje” (foto’s)

Foto: UMCG

De open dag van het UMCG is zaterdag door ruim 15.000 mensen bezocht. Volgens Lex Kloosterman van het ziekenhuis kan gesproken worden van een succesvolle dag.

Hoi Lex! Ruim 15.000 bezoekers …

“Dat is op dit moment onze schatting. We hebben het niet precies bijgehouden. De dag is zeer geslaagd verlopen. Het was erg druk. En daar maakten we ons van tevoren wel wat zorgen over. Want blijven de mensen door de warmte misschien juist weg? Of gaan ze naar een ander evenement dat in de gemeente gehouden wordt? Maar daar was geen sprake van. Het was geweldig.”

De laatste keer dat jullie de deuren openden is ook al weer een tijdje geleden hè?

“Dat is ongeveer tien jaar geleden geweest. En ergens zit het wel in ons systeem, maar door de coronacrisis was er ook een lange tijd niets op dat vlak mogelijk. Dit jaar hebben we het 225-jarig bestaan van het ziekenhuis aangegrepen om dit te organiseren. En voor ons betekent het een grote operatie. Er waren bijvoorbeeld vandaag achthonderd UMCG’ers aan het werk om alles in goede banen te leiden.”

Het programma was vandaag erg uitgebreid. Wat maakte nu vandaag de meeste indruk?

“Een bezoek brengen aan de plekken waar je normaal niet zo snel komt. Het bekijken van een operatiekamer bijvoorbeeld. Maar ook de gipskamers. Er waren bijvoorbeeld veel kinderen die knuffels bij zich hadden die een gebroken pootje hadden. Hier was veel belangstelling voor. Maar ook het helikopterdek. Daar wilden mensen ook graag even kijken. Helaas was de helikopter niet de hele dag aanwezig, omdat deze op een gegeven moment elders ingezet moest worden. En als je het verder hebt over highlights: veel mensen waren ook nieuwsgierig naar het protonencentrum.”

Helpt zo’n open dag in het contact leggen tussen ziekenhuis en inwoners? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat er normaal gezien toch wel een bepaalde drempel is …

“Ja, dat denk ik wel. Ik sprak bijvoorbeeld met een mevrouw die vertelde dat ze patiënt bij ons is geweest. Maar dat ze vandaag eens met eigen ogen wilde zien waar ze nu eigenlijk is geweest. Het is een groot ziekenhuis. En wat je vandaag krijgt teruggekoppeld is dat mensen het mooi vinden om te zien wat hier gebeurt, dat het zo groot is, dat er zoveel afdelingen zijn. En de gesprekjes, de toenadering tussen bezoekers en UMCG’ers is zeker belangrijk. Er wordt ook gevraagd hoe het is om hier te werken, of nog concreter, mensen die daar wel belangstelling voor hebben.”

Een succesvolle dag dus. Gaat het een vervolg krijgen?

“Ik denk dat we dit wel weer eens gaan doen. Het zal niet jaarlijks gaan gebeuren. Je moet je realiseren dat het organiseren van zo’n open dag veel tijd en energie kost. Alle afdelingen die op zo’n dag mee doen, het is echt een hele klus. Maar tegelijkertijd zien we ook het succes en de meerwaarde. Dus dit zal in de toekomst vast wel weer eens gebeuren.”