Meedenken over nieuwe Doorfietsroute Haren – Zuidlaren

Foto: Groningen Bereikbaar

Omwonenden en fietsers kunnen meebepalen waar de nieuwe Doorfietsroute tussen Zuidlaren en Haren komt te liggen. Zij kunnen tot en met 17 juli reageren of een inloopbijeenkomst bezoeken.

De Doorfietsroute wordt zo’n 11 kilometer lang en start in het noordelijk deel van Zuidlaren. Via Midlaren en Noordlaren gaat het fietspad vervolgens door Glimmen, Appelbergen of Onnen naar Haren. In Haren sluit de nieuwe route aan op de bestaande doorfietsroute naar Groningen, die begint in de Jachtlaan.

De provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Tynaarlo en Groningen hebben de wensen van de omgeving in kaart gebracht via een enquête onder fietsers, gesprekken met belanghebbenden en betrokkenen, een klankbordgroep en een online platform. Uiteindelijk worden vijf haalbare routevarianten uitgewerkt en vergeleken.

Reageren kan tot en met 17 juli. Meer informatie is te vinden op http://provinciegroningen.nl/doorfietsroute-zh ‘ . Belangstellenden kunnen ook met de projectgroep in gesprek, tijdens een inloopbijeenkomst in Noordlaren (8 juni), Zuidlaren (13 juni) of Haren (14 juni).

Na de zomer gaat de projectgroep een voorkeursvariant bepalen. Die wordt komend najaar gepubliceerd en daar kan weer op gereageerd worden. Eind dit jaar besluiten Provinciale Staten over de voorkeursvariant.