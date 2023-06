Meedenken over de toekomst van de Hortus tijdens De Grote Hortus Dag

In Hortus Haren vindt deze zaterdag de Grote Hortus Dag plaats. Gedurende de dag vinden er allerlei activiteiten plaats waarbij het publiek gratis toegang heeft.

Dit jaar is de gemeente Groningen eigenaar geworden van de Hortus en de Biotoop. Voor het gebied wodt een gebiedsvisie opgesteld. Een gebiedsvisie is een globaal kader voor de ontwikkeling van een gebied of zone. “Wat we op deze dag willen doen is dat we zoveel mogelijk Groningers en belangstellenden buiten de gemeente de gelegenheid willen bieden om deze groene hotspot te ervaren en met ons mee te denken over de toekomst”, laat de organisatie weten. De uitkomsten van het onderzoek zullen gepresenteerd worden aan het gemeentebestuur.

Toekomst

Bij de toekomstvisie wodt gekeken naar vijf thema’s: inspireren, beschermen, ontspannen, leren en verzilveren. “Wat is passend in de Hortus, en wat juist niet? Wat ontbreekt er? En hoe kan de Hortus bijdragen aan de grote uitdagingen van de gemeente op het gebied van duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie en eiwittransitie.”

Dichters en muziek

Om de gesprekken op de goede manier vorm te geven vinden er zaterdag rondleidingen, mini-expedities en gesprekken plaats. Maar er zijn ook dichters, verhalenvertellers, muziek, een fotowedstrijd en een duurzame markt. Het programma begint zaterdag om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Meer informatie over de dag is te vinden op deze website.