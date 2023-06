Martinikerk is nieuw kunstwerk rijker: “Er moet nu nog eentje worden gemaakt, en dat voelt gek”

Foto: ingezonden

Zonder al te veel spotlights werd vrijdag in de Martinikerk het zesde kunstwerk uit de reeks van zeven van barmhartigheid onthuld. Een werk waar kunstenaar Egbert Modderman zichtbaar trots op is.

Hoi Egbert! Je nieuwe kunstwerk heeft de titel ‘De hongerigen voeden’ gekregen …

“Klopt. Het is gebaseerd op het verhaal van de verloren zoon. Als je naar het werk kijkt dan zie je twee sferen. Aan de ene kant van het schilderij heeft men het heel gezellig, aan de andere kant is het kil en afstandelijk. En dat is precies wat het verhaal ook vertelt. In het echte verhaal komt de moeder niet in beeld. Maar waar het eigenlijk om gaat is de verloren zoon. De zoon die nooit die waardering heeft gekregen. Dat heb ik proberen uit te beelden.”

Je hebt in deze serie nu verschillende kunstwerken gemaakt die allemaal te bewonderen zijn in de kooromgang van de kerk. Elk schilderij bestaat uit figuranten, en dat zijn vaak mensen uit je eigen omgeving …

“Deze mensen op dit schilderij vormen een echt gezin. Ze komen uit Feerwerd, twee ouders en hun twee kinderen.”

Maar dat lijkt me dan super lastig dat je een gelukkig gezin dan op zo’n manier moet uitbeelden …

“Ik heb van tevoren gezegd dat ze het moeten benaderen als een toneelstuk. En eigenlijk ging het best wel heel makkelijk. Ze kwamen met een mooie anekdote uit hun kindertijd toen ze op vakantie gingen naar Frankrijk. De jongste kreeg chocolade-croissantjes omdat hij geen stokbrood lustte. Terwijl het oudste kind gewoon stokbrood moest eten. En op dat moment trok deze jongen een gezicht, waarvan ik zei, hou dat vast. Hou dit zo. Want die uitdrukking is fantastisch. En zo ben ik aan het werk gegaan.”

Tekst gaat verder onder de foto:

De onthulling van het kunstwerk. Foto: ingezonden

Nu ken ik jou als een kritisch kunstenaar. Iemand die heel kritisch naar zijn eigen werk kijkt. Ben je tevreden met het resultaat?

“Ik ben inderdaad niet snel tevreden. Maar als ik nu naar het eindresultaat kijk, dan is het een heel helder schilderij geworden. Ik ben ook heel blij met de houding van de oudste zoon. Dat is heel goed gelukt. Er zit echt dat gevoel van irritatie in. Kijk. De schilderijen die ik in deze reeks maak, die hebben zware onderwerpen. Maar toch is de drempelwaarde laag, dus de balans is heel mooi. En weet je wat mooi is? Afgelopen vrijdag zei een Groninger tegen mij, dat er wel lijn zit in de schilderijen die ik maak. Ik vond dat een prachtig compliment, haha. Het is van het niveau ‘het kon minder’.”

Zes uit zeven. Want er moet nog één schilderij gemaakt worden om de serie compleet te maken …

“Ja, en dat voelt gek. Ik maak de schilderijen hier in de Martinikerk, ik heb een sleutel van het gebouw en ik kan naar binnen lopen wanneer ik wil. En nu gaat dat proces voor de laatste keer beginnen. Het laatste schilderij gaat trouwens een spannende worden. Het thema ‘zorgen voor het milieu’ en ‘zorgen voor de schepping’ zullen centraal staan. De nadruk zal komen te liggen op dat wij als mensen mislukt zijn. Als je nu rondloopt, dan kun je denken, de wereld is best nog wel mooi. Maar we weten dat toekomstige generaties het heel zwaar gaan krijgen. Het schilderij zal een spiegel zijn. Een vervelende spiegel. En ik denk dat zoiets prima past hier in de kerk.”

Betty Knigge (Martinikerk Groningen): “We hebben hem benoemd tot onofficiële ambassadeur”

In de Martinikerk zijn ze ondertussen apetrots op Modderman. “We hebben Egbert vrijdag onofficieel benoemd als ambassadeur van de Martinikerk”, vertelt Betty Knigge van stichting Martinikerk Groningen. “Hij is veel aanwezig in de kerk, en is altijd bereid om te helpen. Als hij in het atelier bezig is, en je komt langs, dan is hij altijd in voor een praatje. Ook als je langs komt met een wethouder of burgemeester, dan legt hij direct de penseel neer. Hij is heel toegankelijk, een echte ambassadeur.”

“Het is zo goed gedaan”

Knigge: “Zijn werk betekent ook heel veel voor ons. Egbert is nu ongeveer acht jaar aan ons verbonden, en op dat moment was hij helemaal nog niet zo bekend. Eigenlijk kun je zeggen dat de mensen van toen ontzettend goed werk hebben geleverd. Want als je kijkt waar hij nu staat, wat hij bereikt heeft. Dat is echt indrukwekkend.” Ook het nieuwste werk noemt Knigge bijzonder: “Het is zo goed gedaan. Het is prachtig, zo helder, zo aansprekend. Je zou het echt moeten zien.”

Het werk is inmiddels in de Martinikerk te bekijken. komende week is de kerk regelmatig geopend voor het publiek. Bekijk voor de openingstijden de website van de Martinikerk.

Drie jaar geleden maakte OOG Tv een reportage over Modderman:



.