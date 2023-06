Martini Brassband pakt prijs op DOBC, andere prijzen naar België en Duitsland

Martini Brassband Groningen heeft dit weekend de eerste prijs gepakt in de tweede divisie op de Dutch Open Brass Band Championships, DOBC. Het kampioenschap werd gehouden in muziekcentrum De Oosterpoort.

Het DOBC werd voor de zesde keer gehouden. Vorig jaar vond het voor het eerst plaats in De Oosterpoort. Voor de editie van dit jaar was er plaats voor twintig brassbands. Zij waren verdeeld over drie categorieën: de tweede en eerste divisie en de kampioensdivisie. Door het concept, waarbij er veel vrijheid voor deelnemers brassbands is om te mogen spelen wat ze willen, is er ook veel internationale belangstelling uit bijvoorbeeld België, Zwitserland en Duitsland.

Martini Brassband Groningen, onder leiding van Rieks van der Velde, pakte in de tweede divisie 93 punten. Dat was genoeg voor de eerste prijs. Concurrenten als Brass Band Düren uit Duitsland en Brassband Panta Rhei uit Gent, België, werden afgetroefd. De Gereformeerde Brassband Groningen werd derde met 90 punten. Grote winnaar van de avond werd regerend wereldkampioen brassband Willebroek uit België. In de kampioensdivisie kregen zij 96 punten. Winnaar in de eerste divisie was Youth Brass Band North Rhine Westphalia uit Duitsland.