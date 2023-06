Marne mosterd viert 125-jarig bestaan op 128ste verjaardag: ‘Het gaat ontzettend goed!’

Op haar 128ste verjaardag viert Marne Mosterd deze vrijdag haar 125-jarige bestaan. Na een paar moeilijke jaren draait de fabriek als nooit te voren. “Het gaat ontzettend goed”, aldus directeur Paul de Vries.

De fabriek wilde eigenlijk in 2020 haar 125-jarige jubileum vieren. Maar eerst gooide corona roet in het eten en daarna zorgde de oorlog in Oekraïne voor grote productieproblemen in de productie van het gele goedje. Inmiddels is dat achter de rug, draait de fabriek weer zoals normaal en is er eindelijk ruimte voor een feestje. De fabriek zet er vrijdag zelfs alle machines voor stil.

De mosterd die nu Marne heet, werd in eerste instantie (in 1895) geproduceerd in Kloosterburen. De fabriek en de mosterd kregen in 1900 de naam Marne. De mosterdfabriek verhuisde in 1926 naar Groningen. De Marne is binnen Groningen inmiddels wel een aantal keren verhuisd en staat inmiddels sinds jaar en dag aan de Van der Hoopstraat in De Hoogte.