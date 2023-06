Markt van het Noorden op Paradigm terrein

De Markt van het Noorden beleefde afgelopen zondag haar allereerste editie. De veelzijdige markt vond plaats op het twee hectare grote terrein van Paradigm op het Suikerunieterrein.



Bezoekers van de markt konden zich, ondanks de warmte, vermaken met verschillende activiteiten. Naast marktkraampjes met onder andere vintagekleding en interieurstukken, was er onder meer een kindervlooienmarkt en een Beleefbos. Daar zorgden acteurs voor interessante ontmoetingen voor de bezoekers.

Paradigm is vooral bekend door de technofeestjes die er worden gehouden. Voor de niet-technoliefhebbers was het een goede aanleiding om ook eens op hun terrein rond te kijken. Dat is ook een beetje de bedoeling van het evenement, waarmee Paradigm haar aanbod wil verbreden van de zes dagen per jaar waarop het terrein voorheen open was.