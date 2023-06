Marcel werkt op afdeling speelplekken van de gemeente: “We zijn de hele dag in de speeltuin”

Kapotte wipkippen, versleten schommels en verwaarloosde speelhuisjes. De werkplaats van de gemeente staat er vol mee. De mannen van Stadsbeheer geven de speeltoestellen er een nieuw leven. En wat niet te redden valt, wordt zoveel mogelijk gerecycled.

Met een schroevendraaier en een hamer in zijn hand bewerkt Henk Tammenga een versleten wip. “Dit maakt wel een herrie hoor”, waarschuwt de man. Zodra de schroeven eruit zijn, haalt Henk de zitplekken van de wip. De balken zijn nog goed. Die worden geschuurd, krijgen een beschermlaagje en worden weer gebruikt bij de bouw van een nieuwe wip. De paardenzitjes gaan het niet redden. Die worden versnipperd tot materiaal en opnieuw ingezet.

Een veerbeestje in de vorm van een olifant krijgt wel een nieuw velletje. “Toen deze binnenkwam was hij erg lelijk”, vertelt Henk terwijl hij het dier een nieuw likje verf geeft. “Als iets nog bruikbaar is, wordt het zo gerestaureerd. Dat is het mooie van dit werk: het is heel dankbaar.”

Na het drogen komen de spullen in het magazijn terecht. “Alles wat gerestaureerd is, leggen we hier neer voor de grijp”, vertelt Marcel Harms, terwijl hij de opslag aan speeltoestellen laat zien. Als er buiten iets kapot gaat, kan het direct vervangen worden door deze kant-en-klare toestellen. En dat gebeurt regelmatig, maar wel met een aantal piekmomenten. “Vooral na de zomervakantie en na oud en nieuw hebben we het druk”, vertelt de medewerker.

Met zo’n 670 speelplekken en 7500 speeltoestellen in de gemeente, hebben de mannen altijd iets te doen. “We gaan nu naar een speeltuin achter de Stadsschouwburg, waar we een schommel terug gaan zetten”, vertelt Marcel. In de rode busjes van de gemeente, gevuld met gereedschap, wat machines en mankracht, vertrekken de mannen van Stadsbeheer naar hun werkplek van vandaag.

“Kijk, dit is de oude situatie”, zegt Marcel, verwijzend naar de foto’s op zijn tablet. “Je kunt het wel zien: dat ding hangt niet recht meer. De bovenbalk was verrot en dus moest hij eruit. Wij zetten hem vandaag weer terug.” Daarvoor heeft het team geen gebruiksaanwijzing nodig. “Het zit allemaal in ons hoofdje!” roept een collega van Marcel.

Maar die tablet speelt wel een belangrijke rol bij het werk. “Hier kun je alles vinden over de speelplekken in de gemeente Groningen”, vertelt Marcel. “De inspecteurs doen een ronde en zetten in dit systeem wat waar gerestaureerd moet worden. Wij doen dan het onderhoud aan de speelplekken.”

Deze schommel kan er in ieder geval weer tegenaan. Wel zo’n tien jaar, volgens Marcel. Hij wordt nog door de inspectie gekeurd, maar de mannen van Stadsbeheer proberen hem alvast uit. En dat gaat prima: “Ja hoor, hij doet het goed. Goedgekeurd!” roepen ze terwijl ze door de lucht zwaaien.