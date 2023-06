Man uit Eelde (49) moet zich verplicht laten behandelen na reeks overvallen in Stad

Foto: Rechtspraak.nl

Overvallen op een slijterij, een supermarkt en een bioscoop in de stad Groningen kosten een 49-jarige man uit Eelde geen celstraf. De rechter kiest ervoor om de man in vrijheid een behandeling te laten ondergaan aan zijn verslavingen.

De man werd veroordeeld voor een overval op de slijterij in de Korenbeurs, op de bioscoop van Pathé aan het Gedempte Zuiderdiep en een supermarkt. Het OM verdacht de man ook van een tweede overval op de eerder genoemde bioscoop, maar daar is volgens de rechter te weinig bewijs.

De straf voor de overvaller uit Eelde is gelijk aan de eis van het openbaar ministerie: 143 dagen onvoorwaardelijke celstraf en nog eens acht maanden voorwaardelijke hechtenis. Maar de overvaller hoeft niet opnieuw de cel in, want de onvoorwaardelijke straf is gelijk aan zijn voorarrest.

De rechter acht de overvaller minder toerekeningsvatbaar voor zijn daden. De man uit Eelde lijdt aan meerdere persoonlijkheidsstoornissen, versterkt door een verslaving aan cocaïne en alcohol en een posttraumatische stressstoornis. Daarom vindt de rechter dat Eeldenaar nu moet worden behandeld, omdat de kans op herhaling groot is. De rechtbank legt de man daarom een verplichte behandeling op en moet hij begeleid blijven wonen tijdens zijn proeftijd. Ook mag de overvaller geen drugs of alcohol meer gebruiken.

