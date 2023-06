Man die in hal appartementencomplex verblijft vertelt aan handhavers dat hij de SPAR heeft overvallen

Foto: 112 Groningen

De politie heeft woensdag een verdachte aan kunnen houden voor de gewapende overval dinsdag op een SPAR-supermarkt een de Zonnelaan in de wijk Paddepoel. Dat meldt Handhaving Groningen op sociale media.

“Wij kregen in de ochtenduren een melding over een persoon die zich onnodig ophield in de hal van een appartementencomplex”, schrijven de handhavers. “In de melding werd tevens verteld dat de persoon onder invloed zou verkeren. Op de locatie troffen wij de man al snel aan en we zijn met hem in gesprek gegaan om te bekijken welke hulp we konden bieden.”

Maar dat gesprek liep anders dan gedacht: “De man vertelde dat hij dinsdagmiddag een overval had gepleegd op een supermarkt in de wijk Paddepoel. Daarop hebben wij contact gezocht met de collega’s van de politie. Zij hebben hem aangehouden en vervolgens is hij overgebracht naar het politiebureau.” De politie doet verder onderzoek in de zaak. Bij de overval bedreigde een man het personeel met een groot mes. Na een greep in de kassa gedaan te hebben vluchtte de persoon.