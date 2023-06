“Maandag zeer warme zomerdag, dinsdag kans op een stevige onweersbui”

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Na weken van droogte lijken we dinsdag te maken krijgen met onweersbuien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan de temperatuur komend weekend weer richting tropische waarden gaan.

“Maandag wordt een zeer warme zomerdag met temperaturen oplopend naar 25 tot 26 graden”, vertelt Kamphuis. “Verder zijn er flinke perioden met zon en waait er een matige wind uit het westen tot noordwesten, kracht 3 tot 4. In de nacht van maandag op dinsdag kans op een regen- of onweersbui bij minima rond 15 of 16 graden.

Dinsdag zijn er eerst perioden met zon en is het zwoel en broeierig met een snel oplopende temperatuur. Het wordt 26 of 27 graden. In de loop van de dag neemt de kans op een stevige onweersbui toe. Er volgt een zwoele nacht met kans op een mistbank bij 18 of 19 graden als laagste temperatuur.”

“Woensdag wordt het 24 of 25 graden. Het blijft droog en er zijn flinke perioden met zon bij een zwakke of matige wind uit westelijke richtingen. In de nacht van woensdag op donderdag wordt het 12 of 13 graden. Donderdag schijnt er af en toe een waterig zonnetje en wordt het rond de 23 graden. Bij een zwakke of matige noordelijke wind lijkt een storing met buien ons net niet te bereiken.

Vrijdag wisselen zon en wolken elkaar af en is er een kleine kans op een bui. Het wordt 23 of 24 graden bij een matige westelijke wind, rond kracht 3. Het weekend verloopt zeer warm bij 27 tot 30 graden, en op beide dagen is het zonovergoten en vrij rustig weer.”

