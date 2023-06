“Maandag wisselend bewolkt, komende dagen zonovergoten”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen is de zon veelvuldig aanwezig. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis lopen vanaf het einde van de week de temperaturen op.

“Maandag kunnen er eerst een paar laaghangende wolken voorkomen”, vertelt Kamphuis. “Die trekken zich geleidelijk aan terug naar het Waddengebied. Dan rest er een dag met veel zon, afgewisseld door een paar stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 19 tot 22 graden en de noordenwind is matig, windkracht 3 tot 4. Op dinsdag is het weer zonovergoten en zijn er flinke temperatuurverschillen tussen het Waddengebied, waar het 13 of 14 graden wordt, en landinwaarts alwaar het 19 of 20 graden kan worden. De noordenwind is matig, windkracht 3 tot 4.”

“Woensdag en donderdag zijn de veranderingen klein. Er is veel ruimte voor de zon en de temperatuur schommelt tussen de 15 graden langs het Wad tot 20 graden landinwaarts. De wind uit het noorden tot noordoosten is matig en in het Waddengebied soms vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. Vanaf vrijdag verlaat de wind dan eindelijk de noordhoek en draait naar het noordoosten tot oosten. Dat gaan we merken. Vrijdag wordt het al wat warmer met 20 tot 22 graden en zaterdag en zondag schiet het door naar de zomerse 25 graden. Mogelijk wordt die waarde zelfs overschreden. Ook de Wadden doen dan mee in de thermische feestvreugde. Op beide dagen is er veel zon en weinig wind. Zondag neemt de kans op een lokaal onweer iets toe.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.