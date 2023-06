“Maandag opnieuw tropisch, komende dagen zomers warm”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De zomer zit de komende dagen stevig in het zadel. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis komt de temperatuur de komende dagen wel wat lager te liggen, maar blijft het desondanks zomers warm.

“Maandag is het zeer warm tot tropisch met temperaturen rond de 29 of 30 graden”, vertelt Kamphuis. “Er is veel zon met in de loop van de dag een paar stapelwolken. De noordoostwind is matig, windkracht 3, langs de Wadden- en het Lauwersmeergebied, windkracht 4. In de avond om 20.00 uur is het nog altijd zo’n 27 graden. Gedurende de nacht van maandag op dinsdag koelt het uiteindelijk af naar 12 of 13 graden. Dinsdag is het met 24 tot 27 graden, waarbij de hoogste temperaturen in het zuiden van de provincie worden bereikt, iets minder warm, maar nog altijd zijn het zomerse temperaturen en krijgt de zon alle ruimte. Er waait een zwakke tot matig toenemende wind uit het oosten tot noordoosten, windkracht 2 tot 4. Langs de Wadden vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. In de nacht naar woensdag 13 graden.”

“Woensdag houdt de zomer aan en wordt het met veel zon rond de 25 of 26 graden. Kijken we verder vooruit, dan zijn op donderdag de veranderingen klein. Vrijdag komt de temperatuur met 23 of 24 graden iets lager te liggen, en kan er soms wat bewolking overdrijven. Neerslag valt er nog altijd niet. Tijdens het weekend blijft het zomers zonder hete excessen zoals de zaken er nu voorstaan. Met flink wat zon blijft het droog en wordt het ’s middags 23 tot 25 graden.”

